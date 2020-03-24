На Южном Урале растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Челябинской отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. За прошлую неделю в регионе зарегистрировано 34 тыс. 210 случаев ОРВИ и гриппа, что выше уровня предыдущей недели на 23%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

В целом ситуация оценивается как не эпидемическая с тенденцией к росту. Эпидпорог превышен в 19 муниципалитетах.

Так, в Челябинске уровень заболеваемости превышает пороговый на 7%. За прошлую неделю зарегистрировано 14 тыс. 777 случаев ОРВИ и гриппа, что выше уровня предыдущей недели на 23%.

По данным лабораторных исследований, рост заболеваемости обусловлен активной циркуляцией гриппа В. Также в области сохраняется циркуляция гриппа А H1N1/pdm, а также вирусов парагриппа, риновируснов и аденовирусов.