В Зауралье из-за коронавируса ограничат проверки торговых точек и пунктов общественного питания

В Курганской области не будут проверять пункты общественного питания и точки розничной торговли - мера эта временная, к такому решению пришли в департаменте экономразвития региона из-за вспышки коронавируса в мире.

Исключение составят лишь проверки Роспотребнадзора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

"Все эти меры направлены на обеспечение безопасности граждан и поддержку регионального бизнеса", - отметили в департаменте.