04 Октября 2020
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Общество Курганская область
Снимок коронавируса, полученный методом негативного контрастирования в новосибирской лаборатории &quot;Вектор&quot;. (2020) | Фото: Роспотребнадзор/ФБУН ГНЦ ВБ Вектор

В Зауралье из-за коронавируса ограничат проверки торговых точек и пунктов общественного питания

В Курганской области не будут проверять пункты общественного питания и точки розничной торговли - мера эта временная, к такому решению пришли в департаменте экономразвития региона из-за вспышки коронавируса в мире.

Исключение составят лишь проверки Роспотребнадзора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

"Все эти меры направлены на обеспечение безопасности граждан и поддержку регионального бизнеса", - отметили в департаменте.

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В Зауралье из-за коронавируса ограничат проверки торговых точек и пунктов общественного питания

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Теги: коронавирус, Курган, проверки



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