В Великобритании ввели режим всеобщего домашнего карантина

В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом заявил в эфире BBC британский премьер-министр Борис Джонсон. В своем обращении он призвал граждан страны "оставаться дома".

Выходить из дома будет разрешено только для покупки товаров первой необходимости, физических упражнений раз в день, медицинских нужд и поездки на работу.

Кроме того, британцам запрещается собираться в компании более чем двух человек.

С 21 марта в стране закрыты бары, пабы, рестораны, кафе, а также ночные клубы, театры, кинотеатры и спортзалы. Закроются все магазины, кроме тех, в которых продаются товары первой необходимости.

Накануне сообщалось, что в королевстве может быть введен комендантский час, так как британцы сильно пренебрегают рекомендациями по ограничению контактов.

По данным Regnum, в Великобритании число зараженных COVID-19 превышает 5,6 тысяч человек. Погибло более 280.

Напомним, глава глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса ускоряется, победить ее поможет социальное дистанцирование и самоизоляция.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом превысило 354,6 тысячи, более 15,4 тысяч человек погибли.