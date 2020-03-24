В Башкирии три первых случая коронавируса: двое приехали из-за рубежа, один – из Москвы

В Башкирии зарегистрированы первые три случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава республики Радий Хабиров.

"Как мы и ожидали - двое прибыли из-за рубежа, еще один уфимец регулярно по работе ездил в Москву. Все - уже изолированы, их контакты - отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов", - написал Хабиров.

Он напомнил об ответственности за несоблюдение карантина: "Приехавшие из иностранных государств обязаны уходить на карантин, нарушение которого преследуется по закону". "Ресурсы все у нас есть, умение управлять процессами - тоже. Следуйте инструкциям, и все закончится с минимальными последствиями", - добавил Хабиров.