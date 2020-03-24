04 Октября 2020
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Политика В России
Анатолий Антонов (2017) | Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Антонов призвал главу HRW не дезинформировать о ситуации с коронавирусом в РФ

Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать общественность о ситуации по борьбе с коронавирусом в России.

На странице посольства в Facebook отмечается, что принятые Россией меры позволили противостоять эпидемии "значительно эффективнее тех стран, которые HRW традиционно избегает критиковать".

Ранее Рот заявил, что российские власти ничего не предпринимают, чтобы предотвратить "скупание богатыми русскими аппаратов ИВЛ", которых якобы может не хватить простым гражданам.

Ранее Европа обвинила Россию в информационной кампании против Запада под предлогом коронавируса. Якобы Россия стремится посеять панику в Европе и "обострить кризис здравоохранения в западных странах" и тем самым "помешать эффективному ответу" на эпидемию.

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Антонов призвал главу HRW не дезинформировать о ситуации с коронавирусом в РФ

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Теги: анатолий антонов, коронавирус, HRW



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