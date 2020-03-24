СМИ: В московских аптеках возникает дефицит парацетамола

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Лекарства (2020) | Фото: Накануне.RU

СМИ: В московских аптеках возникает дефицит парацетамола

В московских аптеках наблюдается ажиотажный спрос на жаропонижающие нерецептурные препараты, в первую очередь – на парацетамол. По данным одного из онлайн-ресурсов заказа лекарств, со 2 по 8 марта продажи жаропонижающих и нестероидных противовоспалительных лекарств выросли на 790% в денежном выражении по сравнению с предшествующей неделей. С 16 по 20 марта – на 181%, пишет газета "Ведомости".

Издание отмечает, что в крупнейших онлайн-аптеках России отсутствуют дешевые препараты с парацетамолом и собственно парацетамол. Крупнейшие сети аптек не ответили на запросы журналистов, но на горячих линиях у них рассказали, что в большей части аптек на 23 марта парацетамол отсутствует.

По данным аналитического агентства DSM Group, всплеска продаж жаропонижающих с февраля по начало марта не было. Не фиксируется в Москве и подъема простудных заболеваний: 9–15 марта Роспотребнадзор по Москве зарегистрировал спад заболеваемости гриппом и ОРВИ, более свежих данных нет.

Резкий рост спроса на парацетамол связан с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения не использовать при COVID-19 препараты ибупрофена и применять парацетамол, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Так как 99% парацетамола в аптеках – в низком ценовом сегменте, люди скупили его на волне паники, предполагает он.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: В московских аптеках возникает дефицит парацетамола

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: аптека, парацетамол, дефицит, москва, коронавирус, коронавирус в россии, covid-19



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 25.03.2020 03:42 Мск Минздрав: коронавирус можно лечить ибупрофеном и парацетамолом

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети