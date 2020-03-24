СМИ: В московских аптеках возникает дефицит парацетамола

В московских аптеках наблюдается ажиотажный спрос на жаропонижающие нерецептурные препараты, в первую очередь – на парацетамол. По данным одного из онлайн-ресурсов заказа лекарств, со 2 по 8 марта продажи жаропонижающих и нестероидных противовоспалительных лекарств выросли на 790% в денежном выражении по сравнению с предшествующей неделей. С 16 по 20 марта – на 181%, пишет газета "Ведомости".

Издание отмечает, что в крупнейших онлайн-аптеках России отсутствуют дешевые препараты с парацетамолом и собственно парацетамол. Крупнейшие сети аптек не ответили на запросы журналистов, но на горячих линиях у них рассказали, что в большей части аптек на 23 марта парацетамол отсутствует.

По данным аналитического агентства DSM Group, всплеска продаж жаропонижающих с февраля по начало марта не было. Не фиксируется в Москве и подъема простудных заболеваний: 9–15 марта Роспотребнадзор по Москве зарегистрировал спад заболеваемости гриппом и ОРВИ, более свежих данных нет.

Резкий рост спроса на парацетамол связан с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения не использовать при COVID-19 препараты ибупрофена и применять парацетамол, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Так как 99% парацетамола в аптеках – в низком ценовом сегменте, люди скупили его на волне паники, предполагает он.