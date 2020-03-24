04 Октября 2020
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Пермская городская дума, дума Перми (2015) | Фото: gorodperm.ru

Депутат пермской гордумы находится на карантине после возвращения из Испании

Депутат пермской гордумы Надежда Агишева не участвует в сегодняшнем заседании городского парламента. Как сообщил спикер думы Юрий Уткин во время утверждения повестки заседания, депутат находится на карантине.

Как пояснила Накануне.RU сама Надежда Агишева, ранее она посетила Испанию, но установленный срок самоизоляции истек вчера, а ее дочь вернулась из Германии, но с ней она не общалась.

"Жаль, что вариант с дистанционным участием пока не проработан. И дело не только в том, что я могу принести в здание на своей одежде или руках вирус. Посмотрела повестку - есть темы по которым хотела задать вопросы или агитировать "за" или "против" решения. Но могу действовать другими способами. Написать запрос или обращение в прокуратуру или высказаться по теме в социальных сетях. Тем более, что глава города отозвал вопрос о застройке долины Егошихи, по которому нельзя было не выступать. Кстати, Дмитрий Андреев писал заявление и просил дать ему право выступить по этому вопросу на заседании ПГД, но ему вчера отказали по причине ограничения численности в зале заседаний до 50 человек. Хороший пример, как власть может использовать любые меры безопасности. Начинать надо с себя. Каждый из нас будет стоять перед выбором в ближайшие несколько недель. И для каждого этот выбор будет сложным. Я взвесила все "за" и "против" и решила поступить ответственно", - прокомментировала депутат свою самоизоляцию.

Парламентарий отметила, что смотрит трансляцию и что свое мнение по вопросам она направит в качестве приложения к протоколу заседания думы.

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Депутат пермской гордумы находится на карантине после возвращения из Испании

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Теги: дума Перми, заседание, Надежда Агишева, карантин



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