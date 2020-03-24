В Челябинске еще у двух человек условно положительный результат на коронавирус

В Челябинске еще у двух человек установлен условно положительный результат на коронавирус.

"Это мужчина, вернувшийся из Великобритании, и женщина - из Чехии. Они сразу самоизолировались. Проявились симптомы заболевания, их госпитализировали. Контактов у прилетевших не было", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Челябинцы находятся под наблюдением медиков. Болезнь протекает в легкой форме. Ожидаются анализы из Новосибирска.

Напомним, в Челябинской области подтвержден только один случай заболевания коронавирусом COVID-19. Он был выявлен у жителя Миасса, который вернулся из Испании. Болезнь у южноуральца протекает в легкой форме.

Вчера стало известно, что еще у четырех человек установлен условно положительный результат на коронавирус. Трое - это члены одной семьи. Четвертый человек – сотрудница фирмы заразившегося мужчины. Их анализы направлены в Новосибирск, результатов пока нет.