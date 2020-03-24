В мэрии Екатеринбурга и подразделениях ГИБДД вводятся ограничения для посетителей

В администрации Екатеринбурга ввели дополнительные меры профилактики из-за распространения коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, временно ограничен личный прием граждан: тех, кто планировал визит или обращение в администрацию города, просят направлять информацию и запросы по электронной почте или через электронную приемную официального портала Екатеринбурга.

Кроме этого, ограничено проведение совещаний и собраний: теперь они проводятся в режиме видеоконференции или селектора. С сегодняшнего дня, 24 марта, часть сотрудников администрации, по решению руководителей подразделений, с учетом их семейных обстоятельств и с их согласия, переведена на удаленную работу до соответствующего распоряжения.

Также ограничения вводятся в подразделениях Госавтоинспекции, где оказываются государственные услуги по линии ГИБДД. Как сообщили Накануне.RU в областном ведомстве, начиная с сегодняшнего дня доступ в помещения МРЭО ограничен: количество допускаемых внутрь людей будет контролироваться уже на входе в здание.

При этом ограничения не коснутся тех, кто, воспользовавшись единым порталом Госуслуг, прибыл в подразделение в назначенное время. В целях профилактики распространения инфекции каждые два часа в помещениях для приема граждан будет проводиться санитарная обработка.

"Возможно, это займет немного больше времени, но госуслуги будут оказаны всем. Приносим извинения за доставленные неудобства, но эти меры направлены, в первую очередь, на безопасность граждан", - прокомментировал начальник УГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков.

Напомним, в понедельник на Среднем Урале запустили лабораторию, которая будет проводить первичные анализы на коронавирус.