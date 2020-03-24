04 Октября 2020
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Общество За рубежом
Илон Маск (2019) | Фото:Википедия

Илон Маск передал калифорнийским больницам тысячу аппаратов ИВЛ

Создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск передал больницам Калифорнии тысячу аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

О выполнении обещания, данного Маском, сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом. "Я сказал несколько дней назад, что Маск пообещал нам предоставить тысячу ИВЛ на этой неделе. Они прибыли в Лос-Анджелес. Это было героическое усилие", - сказал глава штата на пресс-конференции.

На прошлой неделе Ньюсом написал, что некий "известный предприниматель" собирается поставлять аппараты ИВЛ в Калифорнию. После чего Маск написал в твиттере, что аппараты будут собираться на заводах Tesla.

Интересно, что Маск при этом неоднократно называл масштабы пандемии коронавируса COVID-19 преувеличенными, а панику, возникшую по этому поводу – "глупостью". Он также утверждал, что дети совершенно невосприимчивы к вирусу, хотя в итоге оказалось, что это совсем не так.

В февральском отчете Центра медицинской безопасности при университете Джона Хопкинса сообщалось, что в США около 160 тыс. аппаратов ИВЛ готовы к использованию в больницах, еще 8,9 тыс. находятся в национальном резерве.

Частым осложнением при коронавирусе является пневмония, при которой многим пациентам, особенно пожилым, требуется аппарат ИВЛ.

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Илон Маск передал калифорнийским больницам тысячу аппаратов ИВЛ

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Теги: илон маск, аппарат ивл, коронавирус, калифорния



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