Суд в Гааге потребовал подтвердить наличие спутниковых фото пуска ракеты из "Бука" по МН17

Обвинение по делу о катастрофе МН17 должно подтвердить или опровергнуть информацию о том, что у США могут быть засекреченные спутниковые изображения пуска ракеты из "Бука" по Boeing над Донбассом в 2014 году. Такое решение вынес Гаагский окружной суд.

Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус заявил, что о наличии засекреченных снимков ранее сообщала нидерландская служба безопасности.

Он добавил, что якобы Вашингтон не возражает против раскрытия данной информации, передает "Интерфакс".

9 марта в Нидерландах стартовал судебный процесс по делу о крушении в июле 2014 года пассажирского самолета Малазийских авиалиний на востоке Украины.

В судебном процессе значатся четыре фигуранта, которым Национальная прокуратура Нидерландов ранее предъявила обвинения – это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. При этом никто из них не будет присутствовать на суде.

На второй день процесса по делу MH17, 10 марта, прокуратура Нидерландов заявила, что в деле появился новый свидетель, который якобы присутствовал при выстреле ракетой "Бук". Это доброволец из России, который летом 2014 года служил в одной из частей ополчения, пишет Regnum.