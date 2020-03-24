На должность и.о. главы Кунгура претендуют глава района, бывший вице-спикер думы и депутат

В Кунгуре на фоне слухов об отставке мэра Сергея Гордеева, который приехал из ОАЭ и принудительно ушёл на "коронавирусный" карантин, появилась информация о политиках, претендующих на пост и.о. главы города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Гордеева направили на домашнюю изоляцию после возвращения из ОАЭ, куда он летал в отпуск. Распоряжение изолировать мэра якобы отдал врио губернатора Дмитрий Махонин. Также он будто бы потребовал решить вопрос с исполняющим обязанности главы Кунгура из-за того, что Гордеев нарушил рекомендации о запрете для чиновников на поездки в другие страны.

На пост врио рассматриваются глава Кунгурского района Вадим Лысанов, бывший вице-спикер краевого заксобрания Лилия Ширяева и депутат краевого парламента, председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин, сообщает "Ъ-Прикамье". 25 марта замглавы администрации губернатора, руководитель департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления Александр Смертин проведёт консультации по поводу и.о. с депутатами гордумы.