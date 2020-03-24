04 Октября 2020
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Общество За рубежом
сборная США форма (2016) | Фото:twitter.com/GQMagazine

Олимпийский комитет США высказался за перенос Игр в Токио

Олимпийский комитет США, как и многие другие национальные олимпийские комитеты, высказался на тему возможного переноса Игр в Токио, которые должны состояться в конце июля этого года.
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Накануне тема вошла в активную дискуссию.Комитеты Канады и Австралии заявили, что не отправят своих спортсменов в Японию, и призвали Международный олимпийский комитет перенести Игры из-за пандемии коронавируса COVID-19. Заем высказались Китай (КНР призывает провести Олимпиаду в намеченные сроки), Россия (за сохранение олимпийского спокойствия в любой ситуации), сама Япония допустила перенос мероприятия. В МОК сначала даже отрицали, что тема находится в обсуждении, но вечером один из членов МОК Дик Паунд заявил, что Игры, скорее всего, будут отложены.

Олимпийский комитет США провел опрос среди 1780 спортсменов из сборной. Большинство из них, как оказалось, выступает за перенос Олимпиады.

"Мы ставим спортсменов на первое место. Мы очень сожалеем, что нет варианта, который устроил бы всех. Но наш вывод: если даже сама пандемия уляжется к началу Игр, они пройдут с огромными нарушениями в тренировочном процессе, допинг-контроле и процессе квалификации. В связи с этим вариант с переносом Олимпиады выглядит наиболее перспективным, и мы призываем МОК обеспечить безопасность и справедливые условия для всех участников Игр", - говорится в заявлении Олимпийского комитета США.

Ранее с рекомендацией перенести Игры на год выступили американские федерации легкой атлетики и водных видов спорта.

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Олимпийский комитет США высказался за перенос Игр в Токио

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Теги: олимпийские игры, олимпиада-2020, токио-2020, перенос, коронавирус, япония, сша, олимпийский комитет



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