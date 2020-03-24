04 Октября 2020
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Общество За рубежом
(2005) | Фото: pics.cry.ru

В Мадриде под морг приспособили каток – погибших от коронавируса не успевают кремировать

Столица Испании временно перепрофилирует местный ледовый дворец в морг. Накануне вечером он принял первые тела умерших от коронавируса.

Решение об использовании катка в качестве огромного морга было принято городским советом Мадрида и армией. Городские морги и крематории не справляются с нагрузкой из-за увеличения смертности от коронавируса COVID-19.

Площадь катка составляет 1800 кв. м, он расположен внутри торгового центра с магазинами и ресторанами (которые, впрочем, давно закрыты из-за карантина).

"Это очень деликатный момент, но другого выхода не было. Больницы и крематории не вместят больше", - пояснили в администрации города. Издание El Espanol сообщает, что на катке при температуре ноль градусов тела погибших будут храниться до тех пор, пока до них не дойдет очередь в крематории.

В Испании, по последним данным, насчитывается более 35 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией, более 2.3 тыс. человек умерли.

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В Мадриде под морг приспособили каток – погибших от коронавируса не успевают кремировать

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Теги: испания, мадрид, коронавирус, морг, каток, лед, крематорий



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