В России резко выросли продажи презервативов

В России резко подскочили продажи презервативов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за последнюю неделю объемы продаваемых защитных средств выросли более чем на 30%, передает РБК со ссылкой на данные компании DSM Group.

За одиннадцатую неделю 2020 года в России было продано 589 тыс. упаковок презервативов на общую сумму 161 млн руб. В это же время в прошлом году продажи составили 477 тыс. упаковок общей стоимостью 122 млн руб. Таким образом, прирост к аналогичной неделе 2019 года составил 31,8% в стоимостном выражении.

Ранее сообщалось, что в стране отмечается резкий скачок спроса на антидепрессанты.

В последние две недели в России нарастает количество заболевших коронавирусом, а также начали приниматься активные шаги по предотвращению эпидемии, такие как карантин. На карантине школьники и многие взрослые находятся примерно неделю.