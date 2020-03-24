Общественная палата пригласила НКО к работе во время общероссийского голосования

На заседании Общественной палаты России ее секретарь Лидия Михеева представила "Положение о порядке назначения наблюдателей на общероссийское голосование по Конституции".

Из него следует, что любые общественные объединения, в том числе политические партии, а также некоммерческие организации, вправе предлагать общественным палатам кандидатуры для назначения наблюдателями.

Предлагать наблюдателей не смогут экстремистские, иностранные или международные организации, а также организации и СМИ, признанные иностранными агентами.

Кроме того, подписано соглашение о наблюдении с рядом общественных организаций — в частности, с Союзом отцов, Союзом общественных объединений пациентов и Всероссийским обществом охраны природы, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, Центризбирком России попросил регионы притормозить печать и публикацию информационных и агитационных материалов о предстоящем голосовании по конституционным поправкам.

Это вызвано неопределенной ситуацией с возможным переносом даты голосования на фоне пандемии коронавируса. Региональным комиссиям рекомендовано отложить начало подомового обхода россиян с целью информирования о голосовании и не публиковать представленные агитационные видеоролики.

"Замереть по всем пунктам" рекомендовано до появления определенности "в понедельник-вторник".

ЦИК не исключает, что досрочное голосование по поправкам в Конституцию в ряде случаев может растянуться на неделю – с 15 по 21 апреля.

Глава ЦИК Элла Памфилова при этом продолжает настаивать на том, что подготовка к голосованию ведется в обычном режиме, переносить его пока не планируется.