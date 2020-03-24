В России запустят систему, которая отследит контакты с носителями коронавируса

Глава кабмина России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи создать систему отслеживания россиян, которые были в контакте с носителями коронавируса.

Как ожидается, она заработает до 27 марта. Система должна использовать данные сотовых операторов о геолокации абонентов. Также должна быть предусмотрена возможность оповещения граждан о контактах с носителями вируса, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, председатель правительства РФ Михаил Мишустин согласился с доводами главы Роспотребнадзора Анны Поповой о необходимости усилить административную ответственность за нарушение правил по карантину в связи с распространением коронавируса.

Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 попросила Мишустина ускорить те поручения, которые уже были им даны по усилению ответственности.

Премьер пообещал, что по результатам президиума это будет сформулировано.