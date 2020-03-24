В Екатеринбурге мусоровоз задавил пенсионерку

В Екатеринбурге во дворе дома №46/б по улице Викулова водитель мусоровоза при движении задним ходом наехал на пешехода.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД города, в результате наезда 78-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

Как выяснилось, мусоровозом "Скания 783435" управлял 43-летний мужчина. Сотрудниками полиции на месте произведены замеры и составлены процессуальные документы.

По факту ДТП будет проведено расследование.

Напомним, в Магнитогорске мусоровоз насмерть задавил 25-летнего рабочего. Трагедия произошла днем 10 января на полигоне ТБО. По факту гибели мужчины организована доследственная проверка.