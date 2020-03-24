ВОЗ: пандемия коронавируса ускоряется

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тыс. человек, пандемия ускоряется, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, победить пандемию поможет социальное дистанцирование и самоизоляция. Гебрейесус призвал не использовать непроверенные лекарства против вируса, чтобы не давать людям ложных надежд.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом превысило 354,6 тыс., более 15,4 тыс. человек погибли, сообщает Lenta.ru.

Тем временем, политолог и бывший депутат Госдумы Сергей Марков написал в Facebook, что Россия оказалась лучше Европы подготовленной к эпидемии коронавируса, хотя в Европе, возможно, думали, что будет наоборот. Он отмечает, что европейцы оказались заложниками своей же собственной политики демонизации России. А катастрофы и войны ХХ века сделали Россию более подготовленной к чрезвычайным ситуациям.

Также он напоминает, что россияне вообще меньше ездят по миру, чем европейцы, что снижает темп распространения эпидемии.