В МОК заявили о переносе Олимпиады в Японии

Олимпиада-2020 в Токио будет отложена из-за пандемии коронавируса.

Как сообщил член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд, решение о переносе уже принято, определяются детали. Паунд предположил, что Игры могут перенести на 2021 год, сообщает "Медуза".

Игры в Японии должны открыться 24 июля 2020 года. Но в свете пандемии коронавируса COVID-19 стал актуальным вопрос о переносе или отмене Олимпиады. В Международном олимпийском комитете до сих пор не говорили, что рассматривают эти варианты (хотя многочисленные источники СМИ и даже некоторые олимпийские чиновники уже вслух допускают их). Не исключил переноса Игр даже премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Кроме того, национальные комитеты Канады и Австралии уже заявили, что не отпустят своих спортсменов на Олимпиаду в Японию.

В Олимпийском комитете России прокомментировали возможную отмену или перенос Олимпиады в Токио.