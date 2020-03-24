Рошаль: Распространение коронавируса - репетиция биологической войны

Ситуация с пандемией коронавируса является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение во всем мире готово к подобного рода вызовам.

Об этом сообщил президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

"Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм. И насколько вообще здравоохранение мира готово к этому, и насколько мы готовы к этому", — заявил Рошаль.

По мнению врача, в связи с пандемией коронавируса становится ясно, "что проведенное сокращение коек, сокращение кадров в здравоохранении, оптимизация — с этой точки зрения это не совсем хорошо", сообщает РИА "Новости".

Ранее китайские официальные лица впервые заговорили о возможной причастности США к возникновению эпидемии коронавируса COVID-19. Сначала о том, что вирус мог возникнуть за пределами КНР, заявляли инфекционисты, при этом, не называя конкретных стран.

Но вот в своём твиттере о следе американских военных упомянул сотрудник китайского МИД Чжао Лицзянь. "Когда в США появился нулевой пациент? Сколько людей заразилось? Каковы названия больниц? Возможно, именно армия США принесла эпидемию в Ухань? Будьте откровенными! Опубликуйте свои данные! США должны нам объяснить", – высказался в соцсетях дипломат.

Стоит отметить, что у китайского внешнеполитического ведомства есть несколько спикеров, которые, как правило, сменяют друг друга через неделю. 12 марта об иностранном воздействии Гэн Шуан говорил куда сдержаннее.