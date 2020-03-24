04 Октября 2020
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Общество В России
Леонид Рошаль (2011) | Фото:svobodanews.ru

Рошаль: Распространение коронавируса - репетиция биологической войны

Ситуация с пандемией коронавируса является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение во всем мире готово к подобного рода вызовам.
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Об этом сообщил президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

"Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм. И насколько вообще здравоохранение мира готово к этому, и насколько мы готовы к этому", — заявил Рошаль.

По мнению врача, в связи с пандемией коронавируса становится ясно, "что проведенное сокращение коек, сокращение кадров в здравоохранении, оптимизация — с этой точки зрения это не совсем хорошо", сообщает РИА "Новости".

Ранее китайские официальные лица впервые заговорили о возможной причастности США к возникновению эпидемии коронавируса COVID-19. Сначала о том, что вирус мог возникнуть за пределами КНР, заявляли инфекционисты, при этом, не называя конкретных стран.

Но вот в своём твиттере о следе американских военных упомянул сотрудник китайского МИД Чжао Лицзянь. "Когда в США появился нулевой пациент? Сколько людей заразилось? Каковы названия больниц? Возможно, именно армия США принесла эпидемию в Ухань? Будьте откровенными! Опубликуйте свои данные! США должны нам объяснить", – высказался в соцсетях дипломат.

Стоит отметить, что у китайского внешнеполитического ведомства есть несколько спикеров, которые, как правило, сменяют друг друга через неделю. 12 марта об иностранном воздействии Гэн Шуан говорил куда сдержаннее.

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Рошаль: Распространение коронавируса - репетиция биологической войны

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Теги: Рошаль, коронавирус, война



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