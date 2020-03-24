На Украине перенесли призыв в армию

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о переносе призыва на военную службу.

Теперь он отодвигается на май-июнь вместо апреля месяца. Ранее командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины приостановило призыв на срочную военную службу на время действия карантина из-за пандемии коронавируса, сообщает РБК.

Тем временем, весенний призыв в России не будет перенесен из-за коронавируса и начнется по графику 1 апреля. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее о возможности переноса призывной кампании заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он сообщил, что по этому вопросу Кремль будет консультироваться с оборонным ведомством. Вероятно, консультации закончились отказом от переноса.

Вкупе с возможным переносом призыва в Кремле рассматривали и возможный перенос голосования по поправкам в Конституцию, сказал Песков. Пока эта дата тоже не изменялась, плебисцит намечен на 22 апреля.