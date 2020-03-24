04 Октября 2020
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Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Попова: У переболевших коронавирусом вырабатывается иммунитет

Иммунитет к коронавирусу вырабатывается у перенесших это заболевание, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она сослалась на проведенные исследования. По словам Поповой, в крови переболевших вырабатывается иммуноглобулин M и G, который защищает организм от повторного заражения, сообщает РИА "Новости".

В России за сутки зарегистрирован еще 71 больной коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Все новые случаи зафиксированы в Москве. Общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 438 человек.

Напомним, оперативный штаб по противодействию коронавируса отрицает, что в стране планируют вводить режим жесткого карантина. При этом ранее сообщалось о том, что власти склоняются к такому решению.

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Попова: У переболевших коронавирусом вырабатывается иммунитет

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Теги: коронавирус, пневмония



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Ранее 23.03.2020 09:24 Мск В России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом

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