Попова: У переболевших коронавирусом вырабатывается иммунитет

Иммунитет к коронавирусу вырабатывается у перенесших это заболевание, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она сослалась на проведенные исследования. По словам Поповой, в крови переболевших вырабатывается иммуноглобулин M и G, который защищает организм от повторного заражения, сообщает РИА "Новости".

В России за сутки зарегистрирован еще 71 больной коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Все новые случаи зафиксированы в Москве. Общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 438 человек.

Напомним, оперативный штаб по противодействию коронавируса отрицает, что в стране планируют вводить режим жесткого карантина. При этом ранее сообщалось о том, что власти склоняются к такому решению.