04 Октября 2020
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Конституция РФ (2020) | Фото: Госдума РФ

Мосгоризбирком предложил провести электронное голосование по Конституции

Мосгоризбирком утвердил порядок проведения электронного голосования по поправкам в Конституцию.

Предлагается проводить дистанционное электронное голосование с 8 часов 19 апреля до 20 часов 22 апреля. Формировать списки планируют на основе заявлений от избирателей, прием которых начнется 25 марта и закончится 16 апреля.

Подать заявление можно будет как через mos.ru, так и через портал госуслуг.

Порядок проведения дистанционного голосования еще должен согласовать ЦИК, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, сенатор Андрей Клишас, возглавляющий комитет СФ по госстроительству и законодательству, опроверг информацию о том, что Кремль рассматривает перенос голосования по поправкам в Конституцию.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на неназванные источники в администрации президента сообщила, что вопрос переноса – практически решен, обсуждается только новая дата голосования, предположительно, это будет июнь.

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Мосгоризбирком предложил провести электронное голосование по Конституции

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Теги: Мосгоризбирком, Конституция



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Ранее 23.03.2020 10:31 Мск Клишас опровергает информацию о переносе голосования по поправкам в Конституцию

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