04 Октября 2020
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Экономика В России
Греча (2020) | Фото: Накануне.RU

В России ввели запрет на экспорт всех видов круп

Россельхознадзор ввел временные ограничения на экспорт всех видов крупяной продукции.

Мера будет действовать с 20 марта сроком на 10 дней, сообщает ТАСС.

Напомним, Минсельхоз, Минпромторг и Минздрав должны к 25 марта подготовить предложения по ограничению экспорта продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств.

Об этом говорится в перечне поручений премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на сайте правительства.

Так, ФТС, ФНС и Россздравнадзор с 23 марта будут ежедневно отслеживать экспорт, импорт и внутренний спрос на эти товары и направлять данные в Минпромторг, Минсельхоз и Минздрав.

Министерства должны будут раз в неделю формулировать предложения, как ограничивать экспорт этих групп товаров.

Как сообщалось, на прошлой неделе, когда по всей стране появилась фейковая информация об отсутствии на полках магазинов товаров первой необходимости, граждане, в том числе и жители Курганской области, поддались всеобщей истерии и начали массово скупать в торговых сетях гречку, сахар, туалетную бумагу и другие продукты.

В торговых центрах "Рио" и "Пушкинский, например, за день закончились запасы сахара. Граждане посчитали, что из-за распространения коронавируса этих товаров не будет в магазинах, а если их и будут завозить, то цена поднимется "до небес". Вся эта информация является ложной - власти региона жестко контролируют процесс, практически ежедневно связываются с руководством местных торговых сетей с целью недопущения роста цен.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков эту информацию подтвердил. На "Прямом эфире" в минувшую субботу он заявил, что переговоры с торговыми сетями действительно ведутся.

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В России ввели запрет на экспорт всех видов круп

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Теги: крупы, продукты, коронавирус



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