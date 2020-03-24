В Италии падает смертность от коронавируса

В Италии отмечается падение смертности от коронавируса.

Эта тенденция наблюдается второй день подряд. По данным на 23 марта, жертвами коронавируса в Италии за последние сутки стал 601 человек. Это на 50 умерших меньше, чем день назад.

Согласно последним данным, в Италии зафиксировано более 63,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Страна находится на втором месте в мире по числу заболевших, сообщает ТАСС.

Напомним, девять самолётов отправили российские ВКС в Италию. На помощь итальянцам отправлены военные и гражданские вирусологи, оборудование, сестринские бригады. В России же из-за похолодания распространение и развитие COVID-19 не настолько активное, как в Италии, но в ближайшие две недели ситуация может измениться, и тут у экспертов возникает вопрос – а хватит ли нам своих оставшихся специалистов, оборудования, материалов?