Монтекки и Капулетти по-уральски: между соседями многоэтажки началась война из-за "детского топота"

Жители двух квартир дома №12 по улице Авиаторов в Екатеринбурге на протяжении нескольких недель враждуют между собой. Словно две известнейшие непримиримые итальянские семьи Капулетти и Монтекки, они с начала марта не могут найти компромисс. Все это вылилось в открытую драку, начавшуюся из-за "громкого детского топота". По словам одной стороны, пришедшая на громкий шум соседка снизу побила ребенка. Однако та утверждает, что удары железной палкой наносили как раз-таки ей. Журналисты Накануне.RU приехали на место для того, чтобы разобраться в инциденте.

В подъезде нас встретила жительница по имени Людмила Александровна. Женщина сразу же показала повреждения на входной двери своей квартиры, а также оторванную ручку.

С явным испугом пенсионерка заявила, что все это сделал ее сосед по имени Станислав. По ее рассказам, ей и дочери нет нормального житья из-за якобы шумных соседей, живущих в квартире прямо над ней. Дескать, молодая семья и кувалдой по ночам стучит, и дрелью сверлит, и дети их очень сильно топают по полу и мешают ночному отдыху.

"Мы как будто находимся на войне. Со 2 марта в нашем доме словно землетрясение началось. Грохот и топот от детей исходил такой, что я подумала о том, что над головой у меня мини-детский сад. Беготня была над нами до двух-трех ночи. И били чем-то тяжелым, сверлили. 8 марта мы решили подняться в квартиру вместе с другим соседом. Когда мы постучали, то выяснилось, что в квартире одни дети и нет никого из взрослых. Я спросила у них: "А где взрослые?". Эти 12 детей сказали мне, что они тут одни. Тогда я решила зайти к соседям 16 марта, так как грохот и шум не прекращался. Дверь мне открыл их сын и сказал, что никого нет дома. Тогда я пошла обратно. В тот день, 16 марта, в 10 вечера я села пить чай и услышала невероятный грохот по кухне. Тогда я просто не выдержала и пошла стучать в дверь им. В квартиру я не заходила", - такова версия Людмилы Александровны.

По ее словам, затем в ее сторону побежала соседка по имени Анастасия, у которой якобы в руках была большая железная палка. Людмила Александровна утверждает, что была избита и после всех этих ударов у нее теперь гематомы и закрытая черепно-мозговая травма. А СМИ при этом сообщалось, что зачинщицей драки была соседка сверху. Сама же она говорит, что лишь оборонялась.

"Я же лишь оборонялась и убирала от себя эту девушку. Вырвала клок ее волос, в итоге. Но он был маленький", - продолжает наша собеседница. По ее словам, она не трогала чужих детей, но тем не менее, на место была вызвана полиция.

Затем женщина показала нам последствия побоев. Медики действительно зафиксировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и гематомы на ноге и животе.

На утро к женщине заявился муж Анастасии по имени Станислав и стал сильно пинать дверь. По заявлениям женщины, якобы мужчина кричал: "Я тебя посажу и убью. Ты била моих детей". В итоге он повредил дверь и ручку сломал.

"Я боюсь за дочь и с 16 марта не ходила в магазин. Я даже боюсь дверь открыть. Хочу обратить ваше внимание на один факт. Другие СМИ пишут разные вещи. Кто-то пишет, что у них пострадала девочка, а кто-то утверждает, что мальчик. Они явно путаются", - почти шепотом говорит нам женщина. Она подозревает, что якобы у Станислава может иметься огнестрельное оружие. По ее поведению видно, что она очень запугана.

Молодая семья же опровергает душераздирающий рассказ пенсионерки.

"Нет, это не правда. Мой муж не пытался оторвать ручку двери. Ручку двери она сама сняла себе изнутри, чтобы участковый не мог попасть. Все слова насчет физической расправы со стороны моего мужа - это вранье тоже. Когда у нее принималось заявление, она была без травм. Мы не шумели после 11 вечера. Только днем. И соседи это подтвердят. До этого ей казалось, что у нас в квартире шумы, когда нас вообще не было дома. Только кошка наша", - говорит Анастасия в беседе с Накануне.RU.

Далее девушка продемонстрировала вам и свои синяки от столкновения с женщиной.

Также девушка показала документы о нанесении травм ребенку. Вообще же у супругов двое детей, а в тот злополучный вечер к ним приходили гости.

Что касается ударов ногами по дверям соседки, то глава семейства Станислав не стал скрывать и сознался.

"Я ударил ногой ей по двери, потому что у меня была злость. Ты бы так же сделал. Насчет травм этой женщины - делайте экспертизу. Я этого не делал", - ответил мужчина.

Соседи других квартир в подъезде также ответили, что не слышат шумов по ночам от этой семьи. Более того, часть жильцов дома недовольна поведением пенсионерки, заявляющей о травле, и жалуются на нее друг другу.

В настоящее время жильцы обеих квартир написали заявления в полицию и сняли побои.

Как рассказали нашему агентству в пресс-группе городского УМВД Екатеринбурга, по обоим обращениям проводится проверка.

"По результатам проверочных мероприятий будут приняты обоснованные решения", - заключили в полицейском ведомстве.