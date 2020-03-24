04 Октября 2020
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Общество Курганская область
полиция (2018) | Фото:Накануне.RU

Полиция выяснит, зачем неизвестный мужчина поздно вечером пробрался в детский сад в элитном районе Кургана

Вечером 6 марта этого года в Кургане неизвестный мужчина проник на территорию корпуса №2 детского сада №121 "Ромашка" - видеозапись оказалась в распоряжении Накануне.RU.

Второй корпус находится по адресу ул. Криволапова, д.18 в микрорайоне Шевелевка, который считается элитным спальным районом Кургана.

На кадрах видно, как мужчина вышел с территории детского сада, перебираясь через забор и озираясь. В руках у него - коробка. Он перелез через забор, положил коробку в машину и уехал.

На сайте детского сада указано, что дошкольное учреждение работает до 19.00 - мужчина проник на территорию садика в 21.45. О таком непонятном инциденте узнали некоторые сотрудники детского сада, а также родители. По словам мамы одного из детей, которая пожелала остаться неназванной, существуют регламенты по утилизации пищевого мусора в дошкольных образовательных учреждениях. Женщина имела ввиду, что вечерний посетитель мог забрать коробку с продуктами, которые не съели дети - подобная практика существует во многих детских садах.

"Обычно приезжают во время работы садика, но здесь человек приехал почти ночью, как вор через забор перелез, что-то вынес, погрузил и уехал. Это непонятная ситуация абсолютно. Здесь нужно разбираться тщательно. У нас век сейчас идет, когда нужно следить за всем что происходит - иначе это может быть опасно. Достаточно вспомнить взрывы домов и захваты заложников", - отметила женщина.

Накануне.RU направило видеозапись директору детского сада №121 Ольге Бондарчук. Она отметила, что впервые видит мужчину, который попал на видео.

"Я его впервые вижу. Мы уже организовали проверку с целью выяснить кто это и зачем он проник в детский сад", - сообщила Накануне.RU Бондарчук.

Она добавила, что уже поставила в известность начальника управления образования департамента социальной политики администрации города Кургана Наталью Рычагову.

В администрации Кургана Накануне.RU заявили, что 24 марта директор детского сада обратится с заявлением в правоохранительные органы, которые будут обязаны выяснить, кто изображен на видеозаписи и зачем он поздно вечером проник в детский сад.

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Полиция выяснит, зачем неизвестный мужчина поздно вечером пробрался в детский сад в элитном районе Кургана

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Теги: Курган, детский сад, Ромашка, продукты, коробки, забор, Ольга Бондарчук



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