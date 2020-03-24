Выборы в южноуральское ЗСО: три клана и тень госдумских раскладов

Формирование будущих региональных парламентов на Урале проходит нынче в чрезвычайно нервозной обстановке. Подготовка к голосованию по Конституции, идея с досрочными выборами в Госдуму, в конце концов плановая ротация многих глав регионов и губернаторов в 2019 году создали воронку турбулентности для всех участников. Но подготовка к сентябрьским выборам все-таки началась и идет, об ожиданиях и возможных сценариях в Законодательное собрание Челябинской области – в материале Накануне.RU.

На перспективу серьезной ротации в южноуральском парламенте "играет" сразу несколько факторов – от возраста участников до желания команды губернатора Алексея Текслера поставить у руля новых, "своих" людей. По понятным и совсем не зависящим причинам от местных элит вопрос с выборами в ЗСО до последнего времени оставался в "подвешенном состоянии". Просто потому, что на федеральном уровне решались более важные проблемы.

Вспомните, лишь 10 марта в Госдуме самым неожиданным и даже, скажем, несколько странным и нелепым образом завершилась интрига с роспуском Госдумы и проведением досрочных выборов в нижнюю палату парламента. То, что вариант "досрочки" до последнего времени был актуальным и вполне мог начаться реализовываться, свидетельствуют сразу несколько авторитетных источников. Какие могут быть определенности для региональных выборов и заинтересованных структур и лиц, прежде всего "Единой России", в таких условиях?

Второй момент – извечная тема навязывания со стороны Москвы каких-то "кураторов" выборов для Южного Урала, это, кстати, началось давно, еще при губернаторе Михаиле Юревиче. В последние годы для "единороссов" Челябинской области почему-то назначался руководитель уральского МКС Иван Квитка, правда, насколько известно, в реальной жизни он так и не подпускался к процессу утверждения кандидатов и вообще собственно выборным делам. Деньгами, фондами, ресурсами и согласованием мест занимались в первую очередь люди губернатора, а присланным из Москвы "кураторам" доставалась роль либо "говорящих голов", либо они в принципе так и оставались "кураторами" с неясным функционалом. Ровно такая история приключилась и в 2020 году.

Вначале на горизонте вроде бы снова обозначился Квитка, но уже в феврале в ЦИК "Единой России" было объявлено, что нынешним куратором выборов в ЗСО в Челябинской области будет Роман Любарский. Сегодня он функционер как раз центрального аппарата партии, чуть пораньше работал в управлении внутренней политики администрации Нижегородской области.

Вопрос на засыпку – какое отношение этот человек имеет к довольно непростым и противоречивым раскладам внутри элит Южного Урала? И как собирался "рулить" выборной кампанией, если даже достоверно неизвестно – а Любарский вообще посещал Челябинскую область, ну, просто для, так сказать, первого знакомства?!

Недавно было принято, наверное, единственное в этой ситуации здравое и адекватное решение и "рулить" кампанией поставлен хорошо знающих специфику депутат Госдумы Владимир Бурматов. Скорее близкий к группе спикера ГД РФ Вячеслава Володина, но имеющий "ровные" отношения и с секретарем генсовета "ЕР" Андреем Турчаком, и в общем и целом – с губернатором Алексеем Текслером. И кандидатура Бурматова в качестве руководителя кампании вызывает намного меньше вопросов сегодня, нежели любая другая персона. Напомним, что Бурматов получил свой мандат депутата Госдумы в 2016 году в результате достаточно жесткой борьбы, так что, объяснять ему с "нуля" какие-то местные особенности и расклады точно не надо. У него есть команда на "земле", при поддержке других участников, начиная с губернаторских "рулевых" и заканчивая аппаратом региональной "ЕР", вполне проведет кампанию.

Остается понять, кто, на каких условиях и как будет допущен к борьбе за мандаты депутатского корпуса ЗСО, "единороссы", например, еще в начале марта заявили о начале подготовки внутрипартийных праймериз. Впрочем, больше никаких телодвижений в этом отношении пока никто не предпринимал.

Скорее всего в реальности предполагается увязать, возможно, жестко увязать выдвижение и поддержку будущих кандидатов от партии на выборах с конкретными результатами на местах по голосованию за Конституцию 22 апреля. Изволь поработать над повышением явки и общим результатом голосования 22 апреля, а потом партия поможет тебе.

Переходим к персоналиям, тем более что здесь прогнозов, домыслов и откровенных вбросов со спекуляциями по будущему составу Законодательного собрания, очень много. Ниже – лишь несколько вроде бы как на сегодня общих мест, о чем в южноуральской политической тусовке говорили и продолжают говорить.

Кто на новенького?

Давно и упорно ходили (и ходят) слухи о плановом перемещении на какую-то иную должность председателя ЗСО Владимира Мякуша, по некоторым данным, это должно было произойти чуть ли не в начале года. Но случилось послание президента и объявлено о подготовке конституционных изменений, а Мякуша неожиданно включили в состав соответствующей рабочей группы при президенте, которая заседает в Москве. В общем, с почетной отставкой спикера южноуральского парламента и главного "единоросса" решено было повременить, сейчас тем более логичным выглядит вариант, при котором Мякуш спокойно дорабатывает на своем посту до выборов. После чего и произойдет отставка.

Напомним, что 71-летний Владимир Мякуш возглавляет южноуральский парламент с середины "нулевых", тогда же стал секретарем регионального отделения "Единой России". На своих постах Мякуш "пересидел" трех губернаторов, но время и его, и, соответственно, многих его коллег по ЗСО уходит.

В этом смысле, кстати, можно говорить о коллегах Мякуша по депутатскому корпусу даже более определенно. Известно, что от своих мандатов в будущем составе ЗСО намерены точно отказаться Владимир Горнов (до недавнего прошлого – зампред, сегодня его должность заняла Марина Поддубная) и Александр Журавлев, также настоящие "тяжеловесы" и "долгожители" южноуральского парламентаризма. Говорят, что от мандата намерен отказаться один из совладельцев "Группы ЧТПЗ", зампред Законодательного собрания Александр Федоров.

Под вопросом сохранение статуса первого вице-спикера у Юрия Карликанова – в настоящее время идет целая серия судебных разбирательств и тяжб по поводу банкротств принадлежащих его семье компаний.

Может отказаться от своей должности или быть перемещенным на иную должность еще один многолетний заместитель Мякуша в ЗСО, экс-прокурор Челябинской области Анатолий Брагин.

Обозначенные возможные замены в региональном парламенте не всегда связаны с возрастом самих депутатов, мы не об этом, хотя на первый взгляд так и может показаться. Связаны они прежде всего с выстраиванием новой конфигурации власти для губернатора Алексея Текслера, и этот процесс, безусловно, уже начался и запущен. Несмотря на полную лояльность депутатского корпуса ЗСО и предыдущему губернатору Борису Дубровскому, и его сменщику Текслеру, в команде последнего, очевидно, намерены разобраться с "наследием" предшественника и, видимо, серьезно "проредить" ряды парламентариев.

"Я думаю, депутатский корпус может быть обновлен на 30% минимум, для этого есть объективные причины. Сейчас, наверное, идет поиск схем и новых людей для такого обновления, мы можем увидеть довольно интересные варианты в итоге", - говорит политолог и социолог Владимир Чудаев.

От 30 до 50% обновления депутатского корпуса ожидает и политолог Андрей Лавров, представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Челябинской области. В каждом конкретном случае причины для смены депутата могут разными – от возраста и стажа до каких-то внутриэлитных договоренностей, не видных обывателю извне.

Политолог Александр Подопригора обращает внимание на далеко идущие последствия отказа от досрочных выборов в Госдуму именно для Челябинской области и местных элит.

"Партия власти" в регионе оказалась в полностью "разобранном" состоянии, с тремя конфликтующими между собой центрами принятия решений, ни один из которых не в силах обеспечить успех на выборах в заксобрание и гарантировать мандаты тем, кто собрался было их оплатить", - замечает политолог.

Под тремя "конфликтующими центрами" следует понимать условный "клан Мякуша", разумеется, людей, которых будет двигать на выборах, губернаторская команда и "клан молодогвардейцев", фронтменом которого выступает Бурматов. Сказать, что договориться будет невозможно – наверное, погрешить против истины. Договариваться так или иначе придется, кстати, ситуацию с одновременной работой двух (а то и трех!) штабов в Челябинской области мы видели на выборах президента относительно недавно, в марте 2018 года. И ничего, показатели кампании для Владимира Путина на Южном Урале были более чем приличные.

Выборы депутатов ЗСО, как об этом было объявлено заранее, пройдут по прежней схеме, согласно которой 30 парламентариев избирается по партийным спискам и еще 30 – в одномандатных округах.

Буквально все, с кем мы поговорили, предлагали нам обратить внимание депутата IV-VI созыва Константина Захарова – многие прочат ему карьерный взлет. Вплоть до поста спикера Законодательного собрания и, как представляется, такой вариант развития событий в общем-то не представляется чем-то невероятным. Во-первых, Захаров все-таки из другого поколения законодателей, нежели перечисленные нами выше персоны, очевидно, обладает необходимым опытом, во-вторых – известен как грамотный менеджер и управленец, у него достаточно сильны позиции в местной "Единой России".

Из того же поколения более молодых управленцев-технократов - заместитель спикера ЗСО Олег Голиков, который до получения поста работал в системе "Росатома". Как известно, с Голиковым в прежней администрации губернатора, при Борисе Дубровском, обошлись не сказать, чтобы порядочно: сначала в принудительном порядке потребовали отказаться от участия в выборах депутатов Госдумы по Металлургическому округу (в результате в нижнюю палату парламента страны прошел как раз Владимир Бурматов). Затем тогда еще губернатор Дубровский предложил Голикову какой-то невразумительный пост то ли советника, то ли помощника с неясными полномочиями и функционалом, короче говоря, выглядело и выглядит это до сих пор как банальная "разводка". В результате которой Голиков не получил в итоге ничего, в качестве утешительного приза ему все-таки дали пост вице-спикера в областном парламенте.

Очень интересную должность сегодня занимает экс-спикер городской думы Челябинска Станислав Мошаров, ставший осенью прошлого года заместителем губернатора. В его закрепленном функционале – кураторство за рядом территорий Челябинской области, включая Горнозаводскую часть с вечно проблемными Миассом и Златоустом. Мошаров, безусловно, с его опытом работы в представительных органах власти вполне себе может поменять кресло вице-губернатора на более привычное кресло в новом составе областного парламента, тем более если ему пообещают не просто мандат, а именно какую-то ключевую должность. Ну, предположим, кресло того же спикера южноуральского парламента – благо опыта в таких вопросах Мошарову не занимать, так что вариант вполне себе возможный.

Некоторые предлагают внимательнее присмотреться к Олегу Герберу, нынешнему руководителю "Областного телевидения", 100-процентному человеку Текслера, "варягу", вся профессиональная карьера которого до прошлого года протекала и строилась вне пределов Челябинской области. Уже сегодня он занимает достаточно значимый и важный пост как руководитель главного губернаторского информационного ресурса (плюс пост в Общественной палате, плюс общее руководство в одной из структур, работающих формально и неформально с общественным мнением). Один из наблюдателей высказал предположение, что Гербер вполне себе при определенных раскладах может занять даже кресло спикера Законодательного собрания, но это именно что при "определенных раскладах"…

Непонятна ситуация с политической карьерой известного бизнесмена и предпринимателя Бориса Видгофа, до недавнего времени по предложению Текслера руководившего ХК "Трактор". От должности его в клубе освободили, поговаривали, что в свое время его вроде бы как попросили временно не участвовать в выборах и политике. Получается, что теперь эти договоренности (если они в самом деле были) – обнулились и появляется еще один статусный и ресурсный кандидат? Впрочем, для опытного Видгофа и Законодательное собрание в общем-то – не потолок, напомним, в будущем году, видимо, выборы в Госдуму и потенциально места для желающих еще есть.

Вспомнили наши спикеры об этих персоналиях (есть, разумеется, и другие!) неслучайно. Как известно, на ключевые посты в собственной администрации и правительстве региона губернатор Алексей Текслер предпочитает приглашать "варягов", не имеющих корневых связей в политике и бизнесе Челябинской области. Проблема лишь в том, что "заместить" все 60 мандатов депутатов "людьми Текслера", "людьми Бурматова", "людьми Мякуша" физически не может сегодня ни одна сторона и это скорее хорошо.

Получается даже какая-то конкуренция, хотя и своеобразная.

На закуску – магнитогорцы и оппозиционеры

Кстати, мы сознательно не упомянули здесь интересы еще одного давнего южноуральского клана, "магнитогорского", квота которого традиционно составляла от пяти и выше кандидатов (а затем депутатов) в региональном парламенте. Вряд ли эта пропорция сильно изменится и по итогам сентябрьских выборов в году нынешнем.

Хорошие возможности и шансы даже увеличить свое присутствие в новом составе ЗСО имеют представители прочих парламентских партий, благо, на южноуральской земле давно имеют прочные позиции и "Справедливой России", и КПРФ. Объективно на них могут сработать и ухудшение экономической ситуации в стране, и многие другие факторы, вплоть до раздражения избирателей конкретными действиями "единороссов". Плюс достаточно сильные формальные не очень формальные лидеры внутри самих этих партий.

Естественно, многолетним "мотором" для "Справедливой России" по-прежнему выступает депутат Госдумы Валерий Гартунг. Одним из наиболее ярких депутатов в нынешнем составе ЗСО является "эсер" Ольга Мухометьярова, а вообще фракция с 2015 года в региональном парламенте – вторая по численности. Видимо, задача минимум на предстоящую кампанию – не ухудшить показатели.

Во фракции КПРФ три депутата, главой формально выступает секретарь обкома Игорь Егоров. Неформальным лидером называют предпринимателя Константина Куркина, позиции которого, говорят, в последнее время усилились не только на региональном, но и на федеральном уровне (в смысле усилились в партии).

Наконец, также три человека в парламенте составляют фракцию ЛДПР. Особой активности все годы от депутатов не фиксировалось, но есть определенный (и не партийный) ресурс. Член фракции Сергей Буяков – родной сын многолетнего руководителя профсоюзного движения на Южном Урале Николая Буякова, партийные активисты регулярно участвуют во всех плановых акциях профсоюзов.

Наверное, если коротко, то диспозицию перед выборами в сентябре можно охарактеризовать именно так. К слову говоря, обязательно следует упомянуть лидера южноуральского "Яблока" Ярослава Щербакова, который развил бурную активность за несколько последних лет и вывел региональное отделение партии из состояния анабиоза. Проблема южноуральского "Яблока" и лично Щербакова, как нам кажется, лишь в одном – за исключением российских столиц, избиратели на местах, мягко говоря, не склонны отдавать голоса за эту партию. И это действительно проблема.

Вместо заключения

Повторим то, с чего начали – зона турбулентности на предстоящих выборах в Челябинской области (шире – вообще на региональных выборах), на наш взгляд, в последнее время расширяется и связано это с факторами, на которые местные акторы имеют очень ограниченное влияние. Если вообще имеют. Отсюда сохраняющаяся неопределенность и многосценарность возможного развития событий.

"Практическая рекомендация потенциальным соискателям депутатских мандатов: не торопитесь нести свои кровные ни в один из обозначенных выше кланов (Мякуша, Текслера, Бурматова, – прим.) – все еще пять раз поменяется, а деньги потом не вернешь", – с отменной иронией дает совет челябинским кандидатам политолог Александр Подопригора.

И то правда – есть полная неясность с тем, что будет после 22 апреля, как можно загадывать на больший срок, тем более до сентября?