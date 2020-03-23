04 Октября 2020
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паводок, ледоход, подрыв льда (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Ожидается, что ледоход на реке Сухона придется на конец марта

В Вологодской области продолжаются работы, необходимые для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, передает корреспондент Накануне.RU. В Великоустюгском районе Вологодчины идут ледорезные мероприятия на реке Северная Двина. Уже завершено чернение льда, пропилено 55 км из 192 км.

Уже с 20 марта специалисты проводят взрывные работы на реках области. Было проведено три подрыва на трех затороопасных участках, пройдено 1750 метров. Сейчас на реке Сухона происходит активное размывание хвостовой части ледового скопления. На реке Малая Северная Двина лед пошел трещинами, как вдоль, так и поперек русла реки. Сохраняется вероятность подвижек льда на участках около деревни Полдарса - деревни Порог и Каликино-Климово, а также самостоятельные местные подвижки ниже по течению.

ледоход, вологодчина, река, половодье(2020)|Фото:пресс-служба правительства Вологодской области

«Условия замерзания нижнего течения рек Сухоны и Малой Северной Двины дают основание ожидать прохождения ледохода с формированием весенних заторов льда и подъемом уровня воды до неблагоприятных отметок, - доложил накануне губернатору Олегу Кувшинникову заместитель председателя комитета гражданской защиты и социальной безопасности области Дмитрий Чернышев.

Росгидромет прогнозирует, что начало ледохода на реке Сухона ниже Тотьмы придется на 31 марта - 3 апреля, на реке Юг – со 2 по 5 апреля».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, накануне в связи с переливом воды через дорогу было ограничено транспортное сообщение с населенным пунктом Коромыслово Великоустюгского района. При этом, все жители обеспечены продуктами питания и медикаментами. Три человека, относящихся к группе малоподвижных граждан, эвакуированы в районную ЦРБ под наблюдение врачей.

Специалисты отмечают, что сейчас температура понизилась и рост уровней на реках региона пошел на спад. На территории Вологодской области подтопленных населенных пунктов нет.

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Ожидается, что ледоход на реке Сухона придется на конец марта

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Теги: ледоход, вологодчина, река, половодье, ледорезные мероприятия, взрывные работы на реках



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