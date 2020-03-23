Предлагаемая корректировка бюджета Вологодчины сохранит все социальные программы на Вологодчине без изменений

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Северо-Западный ФО Вологодская область
бюджет (2016) | Фото: novosaratovka.spb.ru

Предлагаемая корректировка бюджета Вологодчины сохранит все социальные программы на Вологодчине без изменений

На состоявшемся сегодня заседании правительства Вологодской области были рассмотрены корректировки проекта закона области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», передает корреспондент Накануне.RU. Необходимость корректировок связана с изменением текущей ситуации в российской экономике рассмотрена корректировка

Заместитель губернатора, начальник департамента финансов Валентина Артамонова пояснила, что складывается сложная ситуация на мировых энергетических, фондовых и валютных рынках. По прогнозам экспертов, восстановление мировой экономики может произойти не ранее второго полугодия 2020 года. На российскую экономику оказывают негативное влияние сразу несколько факторов: снижение цен на нефть, последствия от коронавирусной инфекции. На заседании регионального правительства прозвучала информация, что по предварительным оценкам, российский минфин ожидает уменьшение в 2020 году доходов федерального бюджета на 3 трлн. рублей.

правительство вологодской области, олег кувшинников(2020)|Фото:пресс-служба правительства Вологодской области

Учитывая эту информацию, правительство Вологодской области предложило пересмотреть поправки в областной бюджет - сократить предложенные на мартовскую сессию региональной думы поправки на 1,9 млрд. рублей, в том числе на 2020 год – на 1,5 млрд. рублей.

При этом будут сохранены предусмотренные расходы на исполнение первоочередных поручений губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова,которые были даны в ходе рабочих визитов в муниципалитеты области и градостроительных советов, а также на все социально значимые обязательства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, региональный кабмин предлагает сохранить расходы на проведение ремонтов в образовательных организациях области, школах и детских садах; расходы, связанные со строительством и ремонтом объектов дорожного хозяйства и открытых спортивных площадок с учетом сезонности выполнения работ и финансирование проектов по чистой воде.

В итоге бюджет Вологодской области по доходам в 2020 году предлагается увеличить на объем дополнительно распределенной помощи из федерального бюджета, средств Фонда реформирования ЖКХ и ООО «Газпром трансгаз Ухта» в сумме 2,8 млрд. рублей, объем расходов - на 7,7 млрд. рублей, дополнительно направив остатки неиспользованных бюджетных средств на 1 января 2020 года в сумме 4,9 млрд. рублей.

С учетом корректировки поправок в 2020 году доходная часть областного бюджета составит 84,8 млрд. рублей, расходная - 94,6 млрд. рублей. Расходные статьи будут скорректированы по итогам оценки доходов в первом полугодии. Дефицит областного бюджета полностью обеспечен остатками средств на начало года и составит 9,8 млрд. рублей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Предлагаемая корректировка бюджета Вологодчины сохранит все социальные программы на Вологодчине без изменений

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: олег кувшинников, правительство вологодской области, бюджет вологодской области, корректировка бюджета



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети