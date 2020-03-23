Предлагаемая корректировка бюджета Вологодчины сохранит все социальные программы на Вологодчине без изменений

На состоявшемся сегодня заседании правительства Вологодской области были рассмотрены корректировки проекта закона области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», передает корреспондент Накануне.RU. Необходимость корректировок связана с изменением текущей ситуации в российской экономике рассмотрена корректировка

Заместитель губернатора, начальник департамента финансов Валентина Артамонова пояснила, что складывается сложная ситуация на мировых энергетических, фондовых и валютных рынках. По прогнозам экспертов, восстановление мировой экономики может произойти не ранее второго полугодия 2020 года. На российскую экономику оказывают негативное влияние сразу несколько факторов: снижение цен на нефть, последствия от коронавирусной инфекции. На заседании регионального правительства прозвучала информация, что по предварительным оценкам, российский минфин ожидает уменьшение в 2020 году доходов федерального бюджета на 3 трлн. рублей.

Учитывая эту информацию, правительство Вологодской области предложило пересмотреть поправки в областной бюджет - сократить предложенные на мартовскую сессию региональной думы поправки на 1,9 млрд. рублей, в том числе на 2020 год – на 1,5 млрд. рублей.

При этом будут сохранены предусмотренные расходы на исполнение первоочередных поручений губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова,которые были даны в ходе рабочих визитов в муниципалитеты области и градостроительных советов, а также на все социально значимые обязательства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, региональный кабмин предлагает сохранить расходы на проведение ремонтов в образовательных организациях области, школах и детских садах; расходы, связанные со строительством и ремонтом объектов дорожного хозяйства и открытых спортивных площадок с учетом сезонности выполнения работ и финансирование проектов по чистой воде.

В итоге бюджет Вологодской области по доходам в 2020 году предлагается увеличить на объем дополнительно распределенной помощи из федерального бюджета, средств Фонда реформирования ЖКХ и ООО «Газпром трансгаз Ухта» в сумме 2,8 млрд. рублей, объем расходов - на 7,7 млрд. рублей, дополнительно направив остатки неиспользованных бюджетных средств на 1 января 2020 года в сумме 4,9 млрд. рублей.

С учетом корректировки поправок в 2020 году доходная часть областного бюджета составит 84,8 млрд. рублей, расходная - 94,6 млрд. рублей. Расходные статьи будут скорректированы по итогам оценки доходов в первом полугодии. Дефицит областного бюджета полностью обеспечен остатками средств на начало года и составит 9,8 млрд. рублей.