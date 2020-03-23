В Сургуте и Нижневартовске в администрациях прекратили личный приём

В администрациях Сургута и Нижневартовска прекратили приёмы граждан. Соответствующая информация появилась на порталах мэрий. Это связано с профилактикой коронавируса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Обратиться к чиновника можно через интернет-приёмные. О возобновлении очного приёма объявят дополнительно.

Напомним, ранее официальный штаб по профилактике распространения в Югре коронавируса опроверг информацию о закрытии из-за пандемии всех храмов и мечетей автономии. В столице Самотлора создан оперативный штаб по профилактике инфекции, который возглавил мэр Василий Тихонов.