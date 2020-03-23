Мишустин уволил главу Роскомнадзора

Пренмьер-министр Михаил Мишустин уволил главу Роскомнадзора Александра Жарова. Документ опубликован на сайте кабмина, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, Жаров уволен "по собственной просьбе".

Как сообщалось ранее, место Жарова может занять начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи в администрации президента Андрей Липов. Сам Жаров якобы займет пост руководителя "Газпром-медиа".

В феврале Жаров заявил, что ничего не знает о своем возможном назначении руководителем "Газпром-медиа". "Я ничего про это не знаю. То, что вы мне говорите, я про это ничего не знаю. Я государственный служащий", - сказал он.