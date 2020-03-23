Уволена главный внештатный инфекционист Ставрополья, которая скрыла поездку за границу и подхватила коронавирус

Главный внештатный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова потеряла должность после того, как скрыла от руководства поездку в Испанию и вернулась оттуда с коронавиурсом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на краевое министерство здравоохранения.

Напомним, ранее СКР возбудил уголовное дело по двум статьям: ст. 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ст. 293 УК РФ (халатность).

"В начале марта профессор без ведома руководства вуза и министерства выехала на отдых в Испанию, где находилась с 6 по 9 марта. По возвращению она также не проинформировала руководство о своей поездке в иностранное государство, на территории которого были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и не предприняла мер к 14-дневной изоляции с целью профилактики распространении инфекции в период пандемии", - говорится в сообщении следственного управления по региону.

Следствие считает, что Санникова продолжила свой обычный образ жизни: читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала иные учреждения и ведомства, а спустя несколько дней (17 марта) в связи с ухудшением самочувствия была госпитализирована в больницу, где у нее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19 (диагноз был подтвержден в выходные, она стала первой коронавирусной заболевшей в регионе).

При этом к ответственным лицам Роспотребнадзора и других ведомств у СКР претензий нет.