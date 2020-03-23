03 Октября 2020
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Украина, граница, пограничник (2015) | Фото:

На Украине гражданам запретили выезжать из страны для путешествий

Гражданам Украины с 24 марта запрещено покидать страну с туристической целью. Об этом говорится в сообщении премьер-министра Дениса Шмыгаля.
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Деятельность всех аэропортов по перевозке пассажиров, кроме Борисполя, будет прекращена.

"Темпы распространения коронавируса растут. Поэтому должны усиливать ограничительные меры", - говорится в сообщении.

Также правительство ввело ввело режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях - Донецкой, Тернопольской и Черкасской. Ранее режим ЧС был введен в Киеве, Черновицкой, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской областях.

Президент Владимир Зеленский в очередном обращении заявил, что жесткие меры вынужденные и делаются лишь с целью сохранить здоровье людей, а не для принятия определенных решений (муссируются слухи, что Зеленский хочет во время карантина протолкнуть закон о распродаже земли).

Ужесточение мер в ближайшие дни анонсировал глава МВД Арсен Аваков. Он выступает за тотальный карантин. Основной был введен 12 марта, а с 17 марта прекращено пассажирское сообщение со всеми странами и запрещен въезд иностранцам, также прекращено междугороднее сообщение. Ожидается, что вскоре в стране будет объявлено чрезвычайное положение, которое Зеленский назвал вполне возможным.

Всего на Украине было выявлено 73 заболевания коронавируса, из них три с летальным исходом. Однако ожидается, что с получением большого количества тестов будет быстрый рост числа заболевших.

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На Украине гражданам запретили выезжать из страны для путешествий

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Теги: Украина, коронавирус



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