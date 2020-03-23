Тест канцлера Германии на коронавирус дал отрицательный результат

Тест канцелар Германии Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.

По его словам, в ближайшие дни канцлер, которая сейчас находится на домашнем карантине, должна пройти повторный тест.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин предложил усилить "административку" за нарушение "коронавирусного" карантина. Переход Владимира Путина на удалёнку пока не планируется.