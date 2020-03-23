03 Октября 2020
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Происшествия Крым
Рефат Чубаров (2020) | Фото: СКР

В Крыму главе запрещённого в России "Меджлиса крымско-татарского народа" вменяют силовой срыв заседания регионального правительства

В Крыму главе запрещённого в России экстремистского сообщества объединения "Меджлис крымско-татарского народа" Рефату Чубарову вменяют организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием. Есть доказательства причастности Чубарова к непосредственной организации массовых беспорядков у здания Верховного Совета республики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По версии следствия, 25 февраля 2014 г. Чубаров, будучи осведомленным о внеочередном заседании сессии депутатов Верховного Совета Крыма, где планировалось выслушать отчёт правительства, для срыва заседания поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Совета и лично руководить участвующими в них сторонниками "Меджлиса". Сторонники организации с применением силы заранее приготовленными палками и деревянными дубинками попытались оттеснить от здания правительства митингующих, членов и сторонников политической партии "Русское единство". Заседание в итоге было сорвано, не менее 80 крымчанам пострадали, двое из них – мужчина и женщина – скончались.

В сентябре 2017 г. приговором Верховного суда Крыма Чийгоз получил восенмь лет колонии общего режима. Ряд членов "Меджлиса" приговором суда наказаны за участие в массовых беспорядках. По уголовному делу Чубарова допрошены потерпевшие, свидетели и очевидцы тех событий. Расследование продолжается.

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В Крыму главе запрещённого в России "Меджлиса крымско-татарского народа" вменяют силовой срыв заседания регионального правительства

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Теги: Рефат Чубаров, Меджлис, организация массовых беспорядков



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