Александр Провоторов на выездном совещании по благоустройству - Необходимо сверить план работ с наказами избирателей

В Воронеже активно продолжают благоустройство городского пространства, передает корреспондент Накануне.RU. Накануне выездное совещание прямо на территориях, которые предстоит благоустроить, провел первый заместитель председателя городской Думы, депутат от избирательного округа №9 Александр Провоторов, глава управы Советского района Олег Копытин и сотрудники управы.

В Советском районе Воронежа сейчас определяется необходимый объем работ по ликвидации ям на дорожном покрытии, решаются вопросы по созданию подъездных путей и парковочных карманов. Эти проблемы из года в год приходится решать районным управам областного центра. Практика депутатской работы показывает, что чаще всего проблемы возникают в старой жилой застройке, когда там "прибавляются" новые социальные и коммерческие объекты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской думы Воронежа, выездные депутатские совещания стали постоянной практикой. По инициативе депутата Александр Провоторова на таких совещаниях совместно с жителями города определяются необходимые объемы работ, учитывая наказы избирателей.

Например, на улице Маршака в этом году предполагается создать тротуарную дорожку, которая будет вести к школе №75. Так как в непосредственной близости располагаются сразу две школы и два детских сада, то дорожка необходима для удобства жителей и их детей. Залатать ямы на дорожном покрытии попросили жители домов по улице Юлюса Янониса, 15-17.

Однако, чтобы это сделать, необходимо разобраться с неработающей ливневкой, чтобы новое покрытие было долгосрочным. А ливневка находится в ведомстве управляющей компании. Глава управы Олег Копытин пообещал в ходе выездного совещания скоординировать действия с УК, чтобы осуществлялась своевременная прочистка канализационных колодцев. После приведения ливневки в порядок можно будет приступить к комплексному благоустройству, а средства на эту реконструкцию необходимо заложить в общегородские программы.

Александр Провоторов в ходе выездного совещания обратил внимание на сухостойные деревья на территории и предложил УК «РЭК №12», в чьем ведении находятся дома на улице Юлюса Янониса, выделить спецтехнику и провести все мероприятия, чтобы привести пространство в надлежащий порядок. Представитель УК Владимир Дмитриев заверил депутат, что уже отправлены заявки об удалении сухостоя в городское управление экологии, и УК ,как только получит согласование, проведет работы.

На пересечении улицы Олеко Дундича, 7 и улицы Героев Сибиряков – другая проблема, которая знакома жителям многих крупных городов. Здесь конфликт автовладельцев и коммерческих сетей.

"В нашем дворе все дороги разбиты, и детей страшно выпустить на площадку поиграть - а все потому, что прямо перед нашими подъездами повадились большегрузы кататься. Они продукты привозят в соседние магазины. А также многие родители возят по нашему двору детей в детский сад № 117. Мы даже один раз столбы положили, но их через две недели не было уже", – пожаловалась старшая по дому Любовь Ануфриенко.

Александр Проворотов и Олег Копытин отметили, что, поскольку ситуация касается безопасности детей, вопрос надо решать незамедлительно. Провоторов поручил сотрудникам управы начать переговоры с торговыми сетями в оперативном режиме.

Олег Копытин предложил выработать решение в виде соединения двух дворовых территорий, которые исторически были разделены газонной частью. Тогда подъездной путь будет один и это позволит систематизировать дорожное движение. Кроме того, предполагается построить съезд от дома № 7 по улице Олега Дундича к дому № 30 по улице Героев Сибиряков. Эта развязка обеспечит возможность родителям безопасно подвозить детей к расположенному здесь детскому саду, а для живущих в домах ребятишек даст возможность спокойно гулять на площадке.

Завершение выездного совещания, которое проводили Олег Копытин и Александр Проворотов, пришлось на сквер на улице Молодогвардейцев, 4. Сквер уже почти благоустроен, работы тут идут около двух лет. Но депутат и глава управы, лично осмотрев территорию, увидели, что и как тут можно улучшить.

"Исходя из практики, могу сказать, что комплексное благоустройство одной территории занимает два-три года. Здесь, например, мы уже обустроили сквер, установили детское игровое оборудование и места для отдыха. Сейчас в планах заасфальтировать прилегающую дорогу и обустроить тротуары, – рассказал Александр Проворотов. – Но нет предела совершенству. Всегда возникает желание сделать что-то еще и еще, поэтому и появляется некая поэтапность проведения ремонтных работ".