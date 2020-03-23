Марков: Россия оказалась лучше Европы подготовленной к эпидемии

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В бывшем СССР За рубежом Украина
Сергей Марков (2016) | Фото: www.rutoday.com

Марков: Россия оказалась лучше Европы подготовленной к эпидемии

Политолог и бывший депутат Госдумы Сергей Марков написал в Facebook, что Россия оказалась лучше Европы подготовленной к эпидемии коронавируса, хотя в Европе, возможно, думали, что будет наоборот.
Читайте также:

Он отмечает, что европейцы оказались заложниками своей же собственной политики демонизации России. А катастрофы и войны ХХ века сделали Россию более подготовленной к чрезвычайным ситуациям.

"Работает резерв времен СССР. Тогда готовились и к бактериологической войне с НАТО. Поэтому были подготовлены структуры, специалисты, приборы, стратегические запасы против бактериологической атаки Запада. Сейчас эти стратегические запасы могут быть использованы против эпидемии", - указывает Марков.

Также он напоминает, что россияне вообще меньше ездят по миру, чем европейцы, что снижает темп распространения эпидемии.

"Вот Москва, которая живет по-европейски, и болеет более по европейски. А Россия болеет и не по-европейски, и не по-азиатски, и не по-африкански. А по-сибирски. В Сибири даже вирусам трудно живется", - заключил Марков.

В настоящий момент в России подтверждены 438 заболеваний коронавирусом. В Европе заболевших около 150 тыс., более 8 тыс. умерли.

Немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что Россия направила помощь Италии, в отличие от других стран Европы. И это не останется незамеченным итальянскими властями, которые пересмотрят отношения с Россией. Как и с остальной Европой.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Марков: Россия оказалась лучше Европы подготовленной к эпидемии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, Сергей Марков, Россия, Европа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 24.03.2020 03:40 Мск ВОЗ: пандемия коронавируса ускоряется

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети