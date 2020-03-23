Марков: Россия оказалась лучше Европы подготовленной к эпидемии

Политолог и бывший депутат Госдумы Сергей Марков написал в Facebook, что Россия оказалась лучше Европы подготовленной к эпидемии коронавируса, хотя в Европе, возможно, думали, что будет наоборот.

Он отмечает, что европейцы оказались заложниками своей же собственной политики демонизации России. А катастрофы и войны ХХ века сделали Россию более подготовленной к чрезвычайным ситуациям.

"Работает резерв времен СССР. Тогда готовились и к бактериологической войне с НАТО. Поэтому были подготовлены структуры, специалисты, приборы, стратегические запасы против бактериологической атаки Запада. Сейчас эти стратегические запасы могут быть использованы против эпидемии", - указывает Марков.

Также он напоминает, что россияне вообще меньше ездят по миру, чем европейцы, что снижает темп распространения эпидемии.

"Вот Москва, которая живет по-европейски, и болеет более по европейски. А Россия болеет и не по-европейски, и не по-азиатски, и не по-африкански. А по-сибирски. В Сибири даже вирусам трудно живется", - заключил Марков.

В настоящий момент в России подтверждены 438 заболеваний коронавирусом. В Европе заболевших около 150 тыс., более 8 тыс. умерли.

Немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что Россия направила помощь Италии, в отличие от других стран Европы. И это не останется незамеченным итальянскими властями, которые пересмотрят отношения с Россией. Как и с остальной Европой.