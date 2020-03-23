Облсуд отказал экс-главе Копейска Истомину в замене срока в колонии на исправительные работы

Челябинский областной суд оставил без изменения решение городского суда, отказавшего экс-главе Копейска Вячеславу Истомину в удовлетворении ходатайства о замене неотбытого срока лишения свободы исправительными работами.

Напомним, в конце июня 2017 года суд приговорил экс-главу Копейска Вячеслава Истомина к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 5 млн рублей за взятки.

В октябре прошлого года суд отказал Истомину в условно-досрочном освобождении. В январе 2020 года экс-чиновник обратился в суд с ходатайством о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Однако суд его не удовлетворил.

Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката осужденного Вячеслава Истомина, оставил без изменения постановление Копейского городского суда.

"Суд не нашел достаточных оснований для принятия решения о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Судом приняты во внимание факты нарушения осужденным порядка отбывания наказания, неудовлетворительная характеристика, выданная администрацией колонии, а также то, что количество взысканий превышает количество поощрений", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе облсуда.