Убытки от пандемии коронавируса уже превысили ущерб от кризиса 2008 года

Убытки от пандемии коронавируса уже превысили ущерб от глобального финансового кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001 года. Об этом заявил генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа.

По его словам, даже если не произойдет общемировой рецессии, во многих странах мира, включая крупнейшие, будет либо нулевой, либо отрицательный рост.

"Из-за этого общемировой рост не только будет низким в этом году, но и будет долго восстанавливаться", - сказал Гурриа в интервью BBC.

На прошлой неделе на мировых рынках продолжалось паническое падение, несмотря на беспрецедентные меры ФРС. Экономисты уже отмечали, что темпы падения превышают то, что мы видели в 2008 году. Все эти факты свидетельствует о том, что мировой экономический кризис, который все ждали и предсказывали последние два-три года, начался.