В Челябинске районную прокуратуру закрыли на карантин из-за коронавируса у сотрудницы

В Челябинске прокуратура Металлургического района закрыта на карантин из-за сотрудницы, у которой установлен условно положительный диагноз по коронавирусу.

В прокуратуре района проводятся противоэпидемиологические предприятия. Надзорные функции и прием населения проводится сотрудниками аппарата областной прокуратуры.

Напомним, у четырех жителей Челябинска установлен условно положительный результат на коронавирус. Известно, что мужчина - родственник одной из сотрудниц прокуратуры Металлургического района вернулся из Италии и через некоторое время почувствовал недомогание, в связи с чем обратился к врачам. В настоящий момент госпитализированы четыре человека - члены одной семьи и сотрудница компании заболевшего мужчины. Они находятся в инфекционном отделении ГКБ №8 в боксах. Болезнь протекает в легкой форме, все на противовирусной терапии.