03 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
Карантин, больница (2017) | Фото: okbhmao.ru

В Челябинске районную прокуратуру закрыли на карантин из-за коронавируса у сотрудницы

В Челябинске прокуратура Металлургического района закрыта на карантин из-за сотрудницы, у которой установлен условно положительный диагноз по коронавирусу.

В прокуратуре района проводятся противоэпидемиологические предприятия. Надзорные функции и прием населения проводится сотрудниками аппарата областной прокуратуры.

Напомним, у четырех жителей Челябинска установлен условно положительный результат на коронавирус. Известно, что мужчина - родственник одной из сотрудниц прокуратуры Металлургического района вернулся из Италии и через некоторое время почувствовал недомогание, в связи с чем обратился к врачам. В настоящий момент госпитализированы четыре человека - члены одной семьи и сотрудница компании заболевшего мужчины. Они находятся в инфекционном отделении ГКБ №8 в боксах. Болезнь протекает в легкой форме, все на противовирусной терапии.

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В Челябинске районную прокуратуру закрыли на карантин из-за коронавируса у сотрудницы

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Теги: прокуратура, коронавирус, карантин,



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Развитие сюжета:

Ранее 24.03.2020 08:03 Мск В Челябинске еще у двух человек условно положительный результат на коронавирус

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