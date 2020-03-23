Домашних экспресс-тестов на коронавирус не будет – Минздрав РФ

Экспресс-систем для домашнего тестирования на коронавирус в России не будет, такие исследования должны выполняться только в лабораторных условиях, считает главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Елена Малинникова.

"На дому или в аптеке такого купить будет нельзя. Это будет проводиться строго в условиях, которые необходимы для работы именно с этим патогенном", — цитирует "Интерфакс" Малинникову.

Она рассказала, что сейчас в России насчитывается более 20 лабораторий, которые готовы проводить подобного рода анализы. Они строго лицензированы для работы с микроорганизмами первой и второй степени патогенности.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подтверждающие анализы на коронавирус вскоре будут делать еще 16 российских лабораторий помимо новосибирского "Вектора".

На прошлой неделе компания "Инвитро" заявила, что готовит технологическую базу для проведения тестирования на коронавирус.