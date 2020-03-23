ЕАЭС в помощь. Минпромторг собирается изменить правила госзакупок медикаментов
Минпромторг планирует изменить правила госзакупок медикаментов и электроинструмента.
Часть такой продукции для нужд государства теперь будет закупаться не только в России, но и в странах ЕАЭС. Ведомство вносит законопроект, согласно которому на закупки из стран Евразийского экономического союза должно приходиться не менее 50% от совокупного объёма для федеральных нужд.
Как сообщает Infox, закупаемое оборудование не должно уступать по качеству западным аналогам. Корректировка правил госзакупок должна поддержать производителей ЕАЭС в условиях непростой ситуации в экономике.
Напомним, в феврале этого года правительство одобрило законопроект, согласно которому могут быть засекречены закупки в рамках гособоронзаказа.