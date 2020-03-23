ЕАЭС в помощь. Минпромторг собирается изменить правила госзакупок медикаментов

Минпромторг планирует изменить правила госзакупок медикаментов и электроинструмента.

Часть такой продукции для нужд государства теперь будет закупаться не только в России, но и в странах ЕАЭС. Ведомство вносит законопроект, согласно которому на закупки из стран Евразийского экономического союза должно приходиться не менее 50% от совокупного объёма для федеральных нужд.

Как сообщает Infox, закупаемое оборудование не должно уступать по качеству западным аналогам. Корректировка правил госзакупок должна поддержать производителей ЕАЭС в условиях непростой ситуации в экономике.

Напомним, в феврале этого года правительство одобрило законопроект, согласно которому могут быть засекречены закупки в рамках гособоронзаказа.