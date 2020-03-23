На Среднем Урале планируют расширить сеть лабораторий, которые будут проводить первичные анализы на коронавирус

На Среднем Урале намерены расширять сеть лабораторий, которые будут проводить первичные анализы на коронавирус. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

"Один [референс-центр] в Новосибирске. В Москве сейчас появился второй. Но мы будем расширять серию лабораторий в области, которые будут делать первичные результаты. Сегодня работаем в Екатеринбурге, далее перейдем и на другие города", - сказал Козловских.

Напомним, ранее филиал новосибирского научного центра "Вектор", куда сейчас отправляют анализы на коронавирус фактически со всей страны, предлагали создать на базе ФБУН "Екатеринбургский научно-исследовательский институт вирусных инфекций".