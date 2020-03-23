В Нижневартовске создан оперативный штаб по профилактике коронавируса

В Нижневартовске создан оперативный штаб по профилактике коронавируса, который возглавил мэр Василий Тихонов. В городе нет ни одного инфицированного, однако принимаются беспрецедентные меры профилактики, сообщили Накануне.RU в мэрии.

По словам замглавы города, директора департамента ЖКХ Максима Коротаева, большое внимание уделяется работе по дезинфекции пассажирских транспортных средств. С сотрудниками транспортных предприятий, в том числе аэропорта и железнодорожного вокзала, проведены инструктажи по профилактике распространения вирусных инфекций.

"В зданиях аэропорта, железнодорожного и автовокзалов размещена информация по профилактике коронавируса. На предприятиях организован контроль за состоянием здоровья персонала. Перед выходом на смену работники проходят осмотр на наличие первых признаков заболевания. Помещения аэропорта, железнодорожного и автовокзалов проветривают и обрабатывают дезинфицирующими средствами. На конечных станциях обрабатывают салоны самолётов, поездов, автобусов", - сказал Коротаев.

В Нижневартовске сотрудники Роспотребнадзора осуществляют досмотр пассажиров с использованием тепловизора и бесконтактных термометров. Всем путешественникам, прибывшим из-за границы, настоятельно рекомендуется сообщить о себе по телефону в поликлинику по месту проживания и сдать необходимые анализы. Кроме того, в течение 14 дней граждане должны будут провести в режиме самоизоляции. Для этого врачи откроют больничный лист, оплачивать которые будут авансом один раз в пять дней.