В Свердловской области детей будут "высаживать" из садика, если в семье подозрение на COVID-19

В Свердловской области воспитанников дошкольных учреждений будут отстранять от посещения садика, если в семье есть подозрение на заражение коронавирусом. Такое решение принято сегодня, о нем на брифинге рассказал заместитель губернатора региона Павел Креков.

В Свердловской области 9 подтвержденных случаев коронавируса. Заболевшие госпитализированы, они в удовлетворительном состоянии. Все находились в зоне наблюдения. В регионе прекращены все массовые мероприятия, многие школы ушли карантин.

В стационарах находятся 152 человека, большая часть в 40 больнице. В целом 15 тыс. 216 человек под наблюдением.