03 Октября 2020
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Общество Курганская область
больничный лист, лист нетрудоспособности (2016) | Фото: ipexperts.ru

Жители Зауралья, вернувшиеся из-за границы и находящиеся на самоизоляции, могут оформить больничный дистанционно

Жители Курганской области, которые вернулись из-за границы и соблюдают режим самоизоляции, могут оформить больничный дистанционно. Сделать это можно с помощью зарегистрированного аккаунта на портале Госуслуги.

Телефоны "горячей линии" отделения Фонда социального страхования Курганской области по вопросам работы с больничными листками в период карантина по коронавирусу 89658390116, 419-314, 419-307.

Телефон общероссийской "горячей линии" - 8-800-302-7549.

Напомним, в Курганской области на 23 марта зарегистрирован один случай заболеваемости коронавирусом.

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Жители Зауралья, вернувшиеся из-за границы и находящиеся на самоизоляции, могут оформить больничный дистанционно

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Теги: коронавирус, Курган, больничный, Госуслуги



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