Жители Зауралья, вернувшиеся из-за границы и находящиеся на самоизоляции, могут оформить больничный дистанционно

Жители Курганской области, которые вернулись из-за границы и соблюдают режим самоизоляции, могут оформить больничный дистанционно. Сделать это можно с помощью зарегистрированного аккаунта на портале Госуслуги.

Телефоны "горячей линии" отделения Фонда социального страхования Курганской области по вопросам работы с больничными листками в период карантина по коронавирусу 89658390116, 419-314, 419-307.

Телефон общероссийской "горячей линии" - 8-800-302-7549.

Напомним, в Курганской области на 23 марта зарегистрирован один случай заболеваемости коронавирусом.