Вода в реке Тобол у Кургана за сутки поднялась на 8 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана по данным на 23 марта составил 25 см - за сутки вода поднялась на 8 см.

Теперь данные об уровне воды будут ежедневно обновляться на главной странице сайта администрации Кургана.

Ранее стало известно, что Тобол этой весной может подняться свыше 8 метров - такую вероятность не исключил начальник управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области Станислав Носков.



Как отметил Носков, уровень воды в Кургане ожидается в районе 806 см. Если вода поднимется выше 8 метров, то затопит шоссе Тюнина в районе старого поста ГАИ - этот участок соединяет центр Кургана с отдаленными микрорайонами. Людям в таком случае придется ездить в объезд через микрорайоны Керамзитный и Глинки - это около 1 часа в пути дополнительно.

Последнее крупное наводнение, при котором топило шоссе Тюнина, произошло в 2016 году.

