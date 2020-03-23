Вода в реке Тобол у Кургана за сутки поднялась на 8 сантиметров

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Курганская область
половодье паводок наводнение (2017) | Фото:Накануне.RU

Вода в реке Тобол у Кургана за сутки поднялась на 8 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана по данным на 23 марта составил 25 см - за сутки вода поднялась на 8 см.

Теперь данные об уровне воды будут ежедневно обновляться на главной странице сайта администрации Кургана.

Ранее стало известно, что Тобол этой весной может подняться свыше 8 метров - такую вероятность не исключил начальник управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области Станислав Носков.

Как отметил Носков, уровень воды в Кургане ожидается в районе 806 см. Если вода поднимется выше 8 метров, то затопит шоссе Тюнина в районе старого поста ГАИ - этот участок соединяет центр Кургана с отдаленными микрорайонами. Людям в таком случае придется ездить в объезд через микрорайоны Керамзитный и Глинки - это около 1 часа в пути дополнительно.

Последнее крупное наводнение, при котором топило шоссе Тюнина, произошло в 2016 году.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Вода в реке Тобол у Кургана за сутки поднялась на 8 сантиметров

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вода, наводнение, Курган, Тобол, паводок, уровень воды



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 10.04.2020 13:01 Мск Курганский гидрометцентр: Наводнения в Кургане не ожидается
Ранее 10.04.2020 07:41 Мск В Кургане пик паводка придется на конец апреля
Ранее 01.04.2020 15:02 Мск Вода в Тоболе за сутки поднялась на 23 сантиметра
Ранее 24.03.2020 09:50 Мск За сутки вода в реке Тобол в районе Кургана поднялась на 6 сантиметров

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.03.2020 13:48 Мск В Кургане этой весной ожидается масштабное наводнение

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети