Первого заболевшего коронавирусом свердловчанина могут выписать к концу недели

Ни один из пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" в Свердловской области не нуждается в аппаратах искусственной вентиляции легких. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

"У всех ситуация стабильная, состояние удовлетворительное. Надеюсь, уже к концу недели врачи смогут выписать первого пациента и он отправится домой к своим родным", - написал сегодня губернатор в своем Instagram.

Куйвашев добавил, что ситуация в Свердловской области находится под контролем и нет никаких поводов для паники.

Напомним, в данный момент на Среднем Урале зарегистрировано девять подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, все случаи заражения в регионе - завозные.